iOS 17.2 добавит возможности зарядки по технологии Qi2 для iPhone 13 и 14

До сих пор такая скорость зарядки была присуща только зарядным устройствам с сертификатом MagSafe, которые зачастую стоили дороже. С появлением Qi2 пользователи могут рассчитывать на более широкий выбор экономичных вариантов зарядки.

Qi2, первоначально представленный на выставке CES 2023, может похвастаться стандартом быстрой беспроводной зарядки MagSafe, применимым не только к iPhone, но и к устройствам на базе Android. В настоящее время его мощность составляет 15 Вт, но будущие разработки обещают еще более высокие уровни зарядки.