Наука и технологии
12:00, 18 ноября 2023
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Исход в OpenAI продолжается: соучредитель Грег Брокман уходит после увольнения гендиректора

Ошеломляющий поворот событий - в компании OpenAI происходит перетряска руководства: соучредитель и бывший председатель совета директоров Грег Брокман объявил о своем уходе всего через несколько часов после увольнения генерального директора Сэма Альтмана. Это событие вызвало шок в технологическом сообществе и ознаменовало внезапное изменение траектории развития компании.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Изначально планировалось, что Брокман уйдет с поста председателя совета директоров и сохранит свою должность в компании, однако его внезапный уход стал сигналом более глубоких волнений внутри OpenAI. В откровенном послании команде OpenAI он выразил гордость за их коллективные достижения, но отметил свое решение об уходе в свете последних событий.

Неожиданная смена руководства произошла в критический момент для компании OpenAI, ставшей первопроходцем в области искусственного интеллекта. Компания, известная своими новаторскими разработками, в том числе широко популярной системой ChatGPT, сейчас переживает значительные перемены в своем высшем руководстве.

По мере того как пыль оседает, возникают вопросы о будущем направлении развития OpenAI, и технологический мир с нетерпением ждет новостей о дальнейших шагах компании.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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