Искусственный интеллект обеспокоил ученых своим влиянием на климат

«Мы часто упускаем из виду влияние хранения данных и инструментов искусственного интеллекта на окружающую среду», — говорит доктор Кейт Ханнеман, ведущий автор отчета. «Разработка и внедрение моделей ИИ требует значительных затрат энергии, а объемы хранения данных медицинской визуализации растут по экспоненте».

Исследование подчеркивает две стороны медали ИИ. С положительной стороны, ИИ может улучшить рабочие процессы, ускорить получение изображений и повысить качество обслуживания пациентов. Однако потребление энергии, связанное с обучением моделей ИИ и хранением огромных массивов данных, представляет собой серьезную экологическую проблему.

«Главное — найти баланс», — объясняет доктор Ханнеман. «Мы хотим использовать преимущества ИИ для лечения пациентов и при этом минимизировать его воздействие на окружающую среду».