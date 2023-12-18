Испания стала лучшим пристанищем для цифровых кочевников на 2024 год
Испания заняла первое место в индексе цифровых кочевников VisaGuide. Набрав 4,50 балла, страна стала самым благоприятным направлением для удаленных работников. Индекс оценивает все страны по таким важным для «кочевого» образа жизни факторам, как налоги, скорость интернета, требования к минимальному доходу и здравоохранение.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Аргентина заняла второе место с результатом 3,72 балла, за ней следуют Румыния, Объединенные Арабские Эмираты и Хорватия, завершающие пятерку лидеров. Подробный рейтинг дает представление о налоговой политике, безналоговых периодах и стоимости жизни, представляя собой всеобъемлющее руководство для начинающих цифровых кочевников.
Этот индекс отличается уникальной системой подсчета баллов, учитывающей наличие действующих виз, скорость интернета, налоговую политику, требования к доходам и стоимость жизни в евро.