Испанские ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и атеросклерозом

Участники с мутацией APOE4 имели повышенный риск атеросклероза в средние годы жизни. В то время как вариация гена APOE2, связанная с более низким риском Альцгеймера, оказалась связанной с уменьшением риска развития атеросклероза на 46−51%. Это исследование, одно из первых, демонстрирует влияние генетики на связь между деменцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые подчеркнули, что это открытие повышает возможность прогнозирования развития болезней сердца и сосудов и позволяет вовремя предпринять профилактические меры. Генетический фактор, такой как вариации гена APOE, играет ключевую роль в риске атеросклероза. APOE4 увеличивает риск атеросклероза на 24%, в то время как APOE2 снижает вероятность появления холестериновых бляшек на артериальных стенках на 38−47%.

Эксперты предполагают, что благоприятное воздействие APOE2 связано с низкой концентрацией опасных форм холестерина в крови и хорошим сдерживанием воспалений и тромбообразования.