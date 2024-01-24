Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 15:00
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Испанские ученые нашли связь между болезнью Альцгеймера и атеросклерозом

Мутация гена APOE4, связанная с болезнью Альцгеймера, также ускоряет развитие атеросклероза, утверждают ученые из испанского Национального центра исследований сердца и сосудов. Открытие обнаружено в ходе анализа данных мониторингового проекта PESA, в рамках которого более 4 тыс. испанцев были подвергнуты всестороннему наблюдению за состоянием их кровеносной системы.
Ferra.ru

Ferra.ru

Участники с мутацией APOE4 имели повышенный риск атеросклероза в средние годы жизни. В то время как вариация гена APOE2, связанная с более низким риском Альцгеймера, оказалась связанной с уменьшением риска развития атеросклероза на 46−51%. Это исследование, одно из первых, демонстрирует влияние генетики на связь между деменцией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ученые подчеркнули, что это открытие повышает возможность прогнозирования развития болезней сердца и сосудов и позволяет вовремя предпринять профилактические меры. Генетический фактор, такой как вариации гена APOE, играет ключевую роль в риске атеросклероза. APOE4 увеличивает риск атеросклероза на 24%, в то время как APOE2 снижает вероятность появления холестериновых бляшек на артериальных стенках на 38−47%.

Эксперты предполагают, что благоприятное воздействие APOE2 связано с низкой концентрацией опасных форм холестерина в крови и хорошим сдерживанием воспалений и тромбообразования.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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