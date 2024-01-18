Исследование: ИИ-врач оказался сострадательнее людей

AMIE, что означает «Исследователь медицинской интеллектуальной речи», анализировал симптомы, описанные пациентами, задавал вопросы и даже ставил диагнозы.

В исследовании приняли участие 20 подставных пациентов с выдуманными заболеваниями. Они общались с AMIE и настоящими врачами, не зная, с кем они разговаривают.

Результаты показали, что большинство пациентов предпочли AMIE. Они сочли ИИ более сочувствующим, четким и профессиональным, чем реальных врачей.

Точность диагностики AMIE также была впечатляющей. Он правильно поставил диагноз в 82% случаев, в то время как настоящие врачи — в 77%.

Однако Google предупреждает, что это не означает, что чат-боты с ИИ скоро заменят врачей.

Личные отношения между врачом и пациентом, доступ к нетекстовым данным, таким как результаты анализов, и физические осмотры — все это важные аспекты медицинской помощи, которые чат-боты пока не могут обеспечить.