Наука и технологии
21:45, 13 января 2024
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Исследования с помощью ИИ опровергли уникальность отпечатков пальцев

Исследователи Колумбийского университета с помощью ИИ изучили отпечатки пальцев 60 тысяч человек и заявили, что ими опровергнута теория об уникальности каждого отпечатка пальца. Но как это делает ИИ, учёные затрудняются ответить.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

По словам учёных, ИИ считывает отпечатки пальцев и определяет с точностью 75-90%, принадлежат ли отпечатки с разных пальцев одному и тому же человеку. ИИ определяет отпечатки иначе, чем это принято делать при нынешних методах. Команда пришла к выводу, что ИИ идентифицировал новые паттерны в гребнях центров отпечатков пальцев, которые не были замечены ранее.

И если сейчас при дактилоскопии отпечатки разных пальцев, найденные в разных местах, не получается отнести к одному человеку, то ИИ сможет это сделать. И это будет революцией в биометрии.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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