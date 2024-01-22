Исследователи объяснили, почему человечеству сейчас так сложно вновь полететь на Луну
NPR
В отличие от советских разработок 1960-х годов, вездеход Astrobotic смог точно отсканировать территорию, на которой он планирует приземлиться. Это позволило воссоздать топографию Луны.
Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются спускаемые аппараты и вездеходы на южном полюсе Луны, — это свет. В этом месте Солнце подходит низко к горизонту, примерно под углом 5–10 градусов, создавая длинные тени. Эти тени мешают хорошо рассмотреть пейзаж планеты.
Существуют и земные аналоги лунной пыли. Это реголит-имитатор. Для его создания нужно найти на Земле камни, наиболее близкие к тем, что были найдены на Луне.
Однако при этом симуляторы лунной поверхности не могут воссоздать запах. Как выяснилось, настоящая лунная пыль пахнет «отработанным порохом».
Визуальные системы - это не единственный аспект, который нужно протестировать на Земле до перемещения на Луну. Ещё один вопрос, который беспокоит учёных, - может ли вездеход застрять? Такое ведь уже происходило во время нескольких испытаний.
По словам одного из астронавтов «Аполлона» Базза Олдрина, чем больше времени проводишь на Луне, тем сильнее покрываешься пылью. Кроме того, эта пыль легко вдыхалась, вызывая раздражение лёгких и даже аллергическую реакцию.
Также пыль была настолько абразивной, что разъедала скафандры и заклеивала соединения оборудования.
Невозможно, однако, воссоздать в земных условиях гравитацию Луны. Дело в том, что она составляет 1/6 от гравитации Земли.
Ещё одна серьёзная проблема - радиация на Луне. При этом существующие центры радиационных испытаний могут вместить только отдельные компоненты, а не целые вездеходы. Но есть вариант тестирования этих аппаратов в вакууме: НАСА располагает одними из самых больших вакуумных камер в мире.