Исследователи рассказали, должны ли близнецы учиться в разных классах

Если же мы посмотрим результаты исследований, посвящённых близнецам в школе, то увидим другое. Существует мало доказательств того, что близнецы учатся лучше, когда находятся в разных классах. Исключением могут быть случаи, когда у одного из близнецов есть особые потребности либо когда между близнецами нездоровая конкуренция.

Канадское исследование, опубликованное в 2022 году, продемонстрировало, что обучение близнецов младшего школьного возраста в одном классе положительно повлияло на их поведение и на их отношение к другим. Вероятнее всего, также близнецы будут чувствовать себя в безопасности, если в первые школьные годы будут учиться вместе.