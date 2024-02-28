Исследователи создали «самоуправляемую» лабораторию с ИИ

Изучается выход и селективность химических реакций в присутствии молекул, называемых лигандами. Выход отражает эффективность химической реакции в производстве желаемого продукта из используемых химических веществ. Селективность определяет, насколько можно заставить химическую реакцию производить конкретный продукт вместо создания нескольких продуктов. Лиганды широко используются в катализе, ускоряя и контролируя селективность химических реакций в процессах от промышленной химии до производства фармацевтических препаратов.

Fast-Cat полностью автономен и использует искусственный интеллект и автоматизированные системы для непрерывного проведения реакций на газожидкостных высокотемпературных реакторах. Технология также анализирует результаты каждой реакции, определяя, как различные переменные влияют на результат каждого эксперимента без участия человека.

Лаборатория использует результаты всех предыдущих экспериментов, чтобы определить, какой эксперимент провести дальше. Используя данные, собранные за 60 экспериментов, Fast-Cat создает градиент выхода и селективности для каждого лиганда.