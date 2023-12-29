Исследователи выяснили, что в 2022 году соцсети заработали на молодёжи $11 млрд

За основу были взяты данные о количестве пользователей соцсетей до 18 лет в каждом штате США, а также результаты исследований Insider Intelligence и Qustodio и данные приложений для родительского контроля. На основе данных был построен график времени, которое дети ежедневно проводили на каждой площадке, и имитационная модель для оценки дохода соцсетей от рекламы, направленной на несовершеннолетних в США.

В итоге было выяснено, что совокупно соцсети заработали на детях и молодёжи порядка $11 млрд, но из-за этого оказывалось влияние на психику несовершеннолетних. Аналитики пришли к выводу, что необходимо строгое госрегулирование рекламной сферы соцсетей, тем более в отношении несовершеннолетних.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.