Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2024, 22:30
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IT-романтика наперекосяк: ИИ-возлюбленные оказались сборщиками ваших данных

Забудьте о розах и шоколадных конфетах, этот День святого Валентина сопровождается леденящей душу технореальностью: так называемые «ИИ-девушки» могут выведывать самые сокровенные тайны собеседников-людей. В докладе, подготовленном в рамках проекта Mozilla Privacy Not Included, говорится, что эти чат-боты собирают персональные данные, часто продавая или передавая их без вашего согласия.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Чувствуете себя одиноко? ИИ-приложения, такие как Replika и Chai, предлагают утешение через «отношения» с чат-ботами. Но будьте осторожны, за эту виртуальную любовь приходится дорого платить. Отчет Mozilla рисует интересную картину:

  • Каждое проанализированное приложение получило ярлык «Конфиденциальность не включена», что означает, что они нарушают конфиденциальность данных пользователей.

  • Чат-боты собирают такие интимные данные, как сексуальное здоровье, употребление лекарств и даже половая принадлежность. И знаете что? 90% из них могут продавать или передавать эти данные для таргетированной рекламы и других целей.

  • Забудьте об удалении информации — более половины приложений не предлагают такой возможности. Ваши секреты останутся в их лапах навсегда.

  • Только одно приложение (Genesia AI Friend & Partner) соответствует минимальным стандартам безопасности Mozilla. Остальные оставляют ваши данные уязвимыми для взлома.

Но настоящий «ужас» заключается в огромном объеме собираемых данных. Эти ИИ-возлюбленные используют в среднем 2 663 трекера в минуту. Одно из приложений, Romantic AI, установило рекорд, использовав 24 354 трекера всего за 60 секунд.

Автор:Армен Зангиев
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