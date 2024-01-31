Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2024, 10:30
1 мин.

Из Apple ушёл один из самых опытных разработчиков аппаратного обеспечения

На этот раз Apple покинул вице-президент по аппаратному обеспечению ДиДжей Новотни. В течение 25 лет этот менеджер влиял на такие разработки, как iPod, iPhone и iPad.
Tron Le / Unsplash

Tron Le / Unsplash

По некоторым данным, Новотни приложил руку к разработке и выводу на рынок Apple Watch. Он всерьёз влиял на решения корпорации не только в сфере мобильной и носимой электроники, но и автономного электромобиля Apple — Project Titan.

Непосредственно перед уходом Новотни отвечал за процесс разработки и подготовки к рынку будущих домашних устройств — серии HomePod и других.

Он ушёл на работу в Rivian Automotive. Эта компания занимается разработкой электропикапов и внедорожников.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.