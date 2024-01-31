Из Apple ушёл один из самых опытных разработчиков аппаратного обеспечения

По некоторым данным, Новотни приложил руку к разработке и выводу на рынок Apple Watch. Он всерьёз влиял на решения корпорации не только в сфере мобильной и носимой электроники, но и автономного электромобиля Apple — Project Titan.

Непосредственно перед уходом Новотни отвечал за процесс разработки и подготовки к рынку будущих домашних устройств — серии HomePod и других.

Он ушёл на работу в Rivian Automotive. Эта компания занимается разработкой электропикапов и внедорожников.