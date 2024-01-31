Опубликовано 31 января 2024, 10:30
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Из Apple ушёл один из самых опытных разработчиков аппаратного обеспечения
На этот раз Apple покинул вице-президент по аппаратному обеспечению ДиДжей Новотни. В течение 25 лет этот менеджер влиял на такие разработки, как iPod, iPhone и iPad.
Tron Le / Unsplash
По некоторым данным, Новотни приложил руку к разработке и выводу на рынок Apple Watch. Он всерьёз влиял на решения корпорации не только в сфере мобильной и носимой электроники, но и автономного электромобиля Apple — Project Titan.
Непосредственно перед уходом Новотни отвечал за процесс разработки и подготовки к рынку будущих домашних устройств — серии HomePod и других.
Он ушёл на работу в Rivian Automotive. Эта компания занимается разработкой электропикапов и внедорожников.