Из грязи в князи: новый метод превращения CO2 в ценный ресурс для топлива
Ferra.ru / Kandinsky 3
Под руководством Зиюна Ванга исследовательская группа продемонстрировала метод превращения CO2 в муравьиную кислоту с помощью катализатора, изготовленного из переработанных свинцово-кислотных аккумуляторов. Этот процесс открывает захватывающие возможности для повторного использования CO2, основного парникового газа, способствующего глобальному потеплению.
Муравьиная кислота является универсальной молекулой с многочисленными потенциальными применениями:
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Ее можно превратить в водород — чистое и эффективное топливо для автомобилей.
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Она может хранить электрическую энергию в химической форме, подобно батарее.
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Ее можно использовать для производства различных химикатов в нефтехимической промышленности.
Преобразование CO2 происходило эффективно в течение более 5 000 часов, что свидетельствует о долгосрочной стабильности. Расчеты показывают, что процесс может быть масштабирован для промышленного использования по конкурентоспособной цене.