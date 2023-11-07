Наука и технологии
21:00, 07 ноября 2023
1 мин.

Из-за этих действий кошка точно будет к вам относиться плохо

Бывает так, что ласковая и активная кошка сильно меняется. Связано это может быть и с поведением её хозяина.

iXBT.com

iXBT.com

Вот чего делать точно не стоит, если вы хотите сохранить с кошкой хорошие отношения.

Запугивать, не проявлять уважения. Из-за этого кошка не будет вам доверять и перестанет вас воспринимать как защитника. Также постоянное запугивание может плохо сказаться на здоровье животного.

Нарушать распорядок дня. Когда хозяин регулярно кормит кошку в одно и то же время, чистит её лоток и т.п., она чувствует себя более защищённой. В целом кошки ценят предсказуемость поведения людей.

iXBT.com

iXBT.com

Мало уделять внимания, мало играть с кошкой. Любая кошка во всём этом нуждается вне зависимости от возраста. Если вы будете игнорировать питомца, не играть с ним, то он начнёт ходить мимо лотка, может начать портить мебель и т.п.

Играть с хвостом кошки. При резких и грубых манипуляциях с хвостом вы можете его вывихнуть, сломать. Также это может привести к разрыву нервов. В результате животное может начать непроизвольно мочиться, а также будет испытывать сильный болевой шок.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2135901
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.