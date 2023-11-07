Из-за этих действий кошка точно будет к вам относиться плохо

Вот чего делать точно не стоит, если вы хотите сохранить с кошкой хорошие отношения.

Запугивать, не проявлять уважения. Из-за этого кошка не будет вам доверять и перестанет вас воспринимать как защитника. Также постоянное запугивание может плохо сказаться на здоровье животного.

Нарушать распорядок дня. Когда хозяин регулярно кормит кошку в одно и то же время, чистит её лоток и т.п., она чувствует себя более защищённой. В целом кошки ценят предсказуемость поведения людей.