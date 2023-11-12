Из-за нежелания Boeing терять деньги пострадали обычные люди: хакеры слили данные компании
После кибератаки, выполненной небезызвестной бандой хакеров Lockbit, компания Boeing решила не идти у них на поводу. Киберпреступники угрожали обнародовать множество конфиденциальных данных Boeing, если выкуп не будет выплачен до 2 ноября, и, похоже, они выполнили свою угрозу.
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Хотя аэрокосмический гигант подтверждает факт инцидента с кибербезопасностью в своем подразделении, занимающемся поставками запчастей и дистрибуцией, он по-прежнему хранит молчание о характере утечки данных.
Boeing заверяет общественность, что нарушение не представляет прямой угрозы для самолетов и безопасности полетов. Однако масштабы потенциальной угрозы, особенно если речь идет об оборонной или конфиденциальной информации, остаются нераскрытыми.
Этот инцидент пополнил растущий список кибернетических атак, в результате которых Lockbit получила известность как одна из наиболее опытных преступных группировок в кибернетическом мире.
Авиационный гигант обещает провести тщательное расследование взлома, сотрудничая с правоохранительными органами, регулирующими организациями и пострадавшими сторонами.