Наука и технологии
15:45, 02 декабря 2023
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Из-за взломов только в ноябре держатели криптовалют потеряли $343 млн

Ноябрь стал самым проблемным месяцем 2023 года для мировой криптоиндустрии из-за взломов. Ущерб от хакерских атак кратно превысил потери от мошенничества.

Ferra.ru

Ferra.ru

В течение года было зафиксировано 296 случаев кибератак и мошенничества, закончившихся взломом. С начала 2023 года держатели криптоактивов суммарно потеряли $1,75 млрд, на ноябрь пришлось более $343 млн. Это в 15,4 раза больше, чем в октябре.

Самым прицельным и уязвимым сектором для хакерских «набегов» стал CeFi (цетрализованные финансы), сильнее других были атакованы централизованные платформы Poloniex, HTX и Kronos Research.

Причём на кибератаки в течение ноября пришлось $335,5 млн потерь, или 97,8% от общей суммы, на мошенничество около $7,5 млн — 2,2%.

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