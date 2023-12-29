Наука и технологии
20:15, 29 декабря 2023
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Изучена еще одна разница «зумеров» и «миллениалов»: отношение к интиму

Вопреки стереотипам о распущенности представителей поколения Z, исследование, проведенное Business Insider совместно с YouGov, показало, что миллениалы чаще считают секс важнейшим аспектом отношений по сравнению с представителями поколения Z.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В опросе приняли участие более 1 880 взрослых американцев в возрасте от 18 до 95 лет, в том числе 647 представителей поколения Z старше 18 лет. Только 5% респондентов поколения Z утверждали, что секс имеет первостепенное значение в отношениях, в то время как 10% миллениалов выразили такое мнение.

Несмотря на относительно небольшой процент, этот сдвиг отражает значительную тенденцию к более тонкому пониманию отношений среди представителей поколения Z. Пандемия, повлиявшая на отношение к удовольствиям и отношениям, подтолкнула к тому, чтобы сосредоточиться на эмоциональных связях и индивидуальном удовлетворении.

Представители поколения Z все чаще ищут полноценные романтические и социальные связи без излишнего давления в виде немедленного сексуального контакта.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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