Наука и технологии
05:15, 06 декабря 2023
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Как бы изменилась жизнь на Земле, если бы у неё было два спутника

Давайте представим, что теперь на небе не одна, а две Луны. Как бы в этом случае поменялась наша повседневная жизнь?

Freepik

Freepik

Если бы Лун у Земли было две, то одна из них вполне могла бы быть похожей на спутник Юпитера - Ио. Она известна тем, что на ней постоянно происходят извержения вулканов. В результате это привело бы к частым «звездопадам». А ещё, скорее всего, увеличилась бы вероятность столкновения Земли с метеоритами.

Кроме того, из-за наличия двух спутников приливы и отливы на Земле стали бы в восемь раз сильнее, чем сейчас. И связано это с особенностями взаимодействия нашей планеты со спутниками.

Freepik

Freepik

В целом из-за наличия сразу двух Лун у Земли освещение станет в пять раз ярче. Можно будет на улице в любое время читать книгу без дополнительного освещения. Животные, которые зависят от темноты, должны будут развивать способы адаптации к этому.

Характер затмений тоже изменился бы. Например, тёмная область стала бы больше, из-за чего солнечный свет полностью блокировался бы при каждом прохождении второго спутника между Землёй и Солнцем.

При наличии двух спутников лунный цикл составлял бы не 29,5 дней, а всего 10. И происходило бы всё настолько быстро, что мы могли бы всего за вечер или день увидеть различны фазы второй луны.

Наконец, оба спутника, скорее всего, рано или поздно бы столкнулись.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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