Как бы изменилась жизнь на Земле, если бы у неё было два спутника

В целом из-за наличия сразу двух Лун у Земли освещение станет в пять раз ярче. Можно будет на улице в любое время читать книгу без дополнительного освещения. Животные, которые зависят от темноты, должны будут развивать способы адаптации к этому.

Характер затмений тоже изменился бы. Например, тёмная область стала бы больше, из-за чего солнечный свет полностью блокировался бы при каждом прохождении второго спутника между Землёй и Солнцем.

При наличии двух спутников лунный цикл составлял бы не 29,5 дней, а всего 10. И происходило бы всё настолько быстро, что мы могли бы всего за вечер или день увидеть различны фазы второй луны.

Наконец, оба спутника, скорее всего, рано или поздно бы столкнулись.