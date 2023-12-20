Как долго кошка помнит своего хозяина

В то же время кошки ориентируются в мире при помощи своего зрения, обоняния, слуха. Учёные обнаружили, что эти животные также хорошо запоминают голоса людей.

У кошки отлично развит гиппокамп, который отвечает за навигационные способности и пространственную память. Да и в целом у этих питомцев память хорошая.

Исследования показали, что долговременная память у кошек развита довольно хорошо. Они способны помнить различные места, людей в течение многих лет. Но вот относятся к этому всему они очень избирательно. Если говорить о кратковременной памяти, то здесь эксперименты дают неоднозначные результаты.

Так насколько долго кошки могут помнить своих хозяев? Здесь всё зависит от того, какое место человек занимал в жизни кошки. Если он играл важную роль, то она может его помнить всю свою жизнь. Кроме того, кошки отлично запоминают запахи в целом. Некоторые исследования даже показывают, что возрасте у кошек мало влияет на их способность к запоминанию.