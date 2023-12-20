Наука и технологии
02:15, 20 декабря 2023
1 мин.

Как глава Facebook* Марк Цукерберг доминировал в 2023 году, оставив Илон Маска в пыли

Хотя долгожданный поединок в клетке между Марком Цукербергом и Илоном Маском так и не состоялся, битва за технологическое превосходство развернулась на другой арене — бизнес-сфере, и первый стал бесспорным чемпионом 2023 года, пишут СМИ.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Бурный год Маска включал в себя неудачный ребрендинг Twitter на X, в результате чего платформа оказалась не в лучшем положении и все еще подвергается критике, правда пользоваться ей меньше не стали. Tesla тоже столкнулась с проблемами: нестандартные заявления Маска вызвали осуждение, а трудовые споры усугубили его проблемы.

С другой стороны, Цукерберг провел год без скандалов и организовал корпоративный поворот. Акции Meta*взлетели на 178%, превзойдя даже успех после IPO в 2013 году. Хотя увольнения ознаменовали собой безжалостную стратегию сокращения расходов, Цукерберг успешно отвел Meta* от фиаско метавселенной в 2022 году. Запуск Threads* укрепил успех Meta, обеспечив победу CEO компании в году, который превзошел все ожидания.

А пока технологические титаны готовятся к непредсказуемому 2024 году.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.