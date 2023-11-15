Как изменение климата меняет мозг и поведение животных

Изменение климата нарушает сигналы окружающей среды, на которые животные полагаются при выборе среды обитания, поиске пищи и партнёров. Температурные сдвиги, например, меняют то, где и когда комары ищут хозяев, как они передают болезни.

Кроме того, сезонные изменения дневного света могут привести к нарушению связи между продолжительностью светового дня и цветением и плодоношением растений, к изменениям в спячке и миграции животных, когда длина светового дня больше не предсказывает наличие ресурсов.

Из-за повышения температуры может нарушиться развитие и функционирование мозга животных. Это потенциально может сказаться также на их способности эффективно адаптироваться к новой среде обитания. Учёные выяснили, как экстремальные температуры могут изменить отдельные нейроны на генетическом и структурном уровнях, строение мозга в целом. К примеру, в морской среде закисление океана может повлиять на отслеживание запахов у рифовых рыб и акул.

Животные из-за изменения климата могут и менять среду обитания. Эти поведенческие сдвиги приведут к изменению структуры экосистем во всём мире со сложными и непредсказуемыми последствиями.

При этом известно, что мозг животных очень гибок и способен существенно меняться даже у взрослых особей. Однако исследования выявили сильное влияние окружающей среды на эволюцию мозга. Вероятнее всего, новые климатические режимы в конечном итоге будут формировать нервные системы, заставляя их развиваться.