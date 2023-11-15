Наука и технологии
21:00, 15 ноября 2023
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Как изменение климата меняет мозг и поведение животных

Из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, всё сильнее меняется среда обитания на Земле. Это приводит к повышению температуры, быстрым изменениям количества осадков и сезонов, закислению океана. Как с этим справляются животные?

Population Connection

Population Connection

В реакции животных на изменение климата играет ключевую роль их нервная система. Благодаря её основным функциям (определение чувств, умственная обработка информации, управление поведением) животные ориентируются в окружающей среде, могут выживать и размножаться.

Из-за изменения температуры меняется энергетический баланс экосистем. Вполне вероятно, что это также повлияет на их основные виды чувств: от зрения и вкуса до обоняния и осязания.

Млекопитающие частично воспринимают температуру с помощью специальных рецепторных белков в своей нервной системе. Эти белки реагируют на жару и холод, помогая различать умеренные и экстремальные температуры. За счёт этих белков животные могут также искать подходящую среду обитания.

GETTY

GETTY

Изменение климата нарушает сигналы окружающей среды, на которые животные полагаются при выборе среды обитания, поиске пищи и партнёров. Температурные сдвиги, например, меняют то, где и когда комары ищут хозяев, как они передают болезни.

Кроме того, сезонные изменения дневного света могут привести к нарушению связи между продолжительностью светового дня и цветением и плодоношением растений, к изменениям в спячке и миграции животных, когда длина светового дня больше не предсказывает наличие ресурсов.

Из-за повышения температуры может нарушиться развитие и функционирование мозга животных. Это потенциально может сказаться также на их способности эффективно адаптироваться к новой среде обитания. Учёные выяснили, как экстремальные температуры могут изменить отдельные нейроны на генетическом и структурном уровнях, строение мозга в целом. К примеру, в морской среде закисление океана может повлиять на отслеживание запахов у рифовых рыб и акул.

Животные из-за изменения климата могут и менять среду обитания. Эти поведенческие сдвиги приведут к изменению структуры экосистем во всём мире со сложными и непредсказуемыми последствиями.

При этом известно, что мозг животных очень гибок и способен существенно меняться даже у взрослых особей. Однако исследования выявили сильное влияние окружающей среды на эволюцию мозга. Вероятнее всего, новые климатические режимы в конечном итоге будут формировать нервные системы, заставляя их развиваться.

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