Как компания-владелец AliExpress пострадала от американских санкций

Компания отказалась от планов по выделению своего облачного бизнеса в отдельную структуру, объясняя это неопределённостью, вызванной американскими ограничениями на экспорт чипов, используемых в приложениях искусственного интеллекта.

Это решение было объявлено на фоне отчёта о доходах за II квартал, которые соответствовали ожиданиям аналитиков.

Однако, несмотря на стабильные показатели, акции Alibaba на американском рынке упали на 8,5% после объявления новости. Это свидетельствует о недовольстве инвесторов, которые рассчитывали на выделение облачного бизнеса и его последующее размещение на рынке.

Кроме того, Alibaba приостановила планы по первичному публичному размещению (IPO) своего бизнеса по продаже продуктов питания Freshippo, но заявила о намерении привлечь внешнее финансирование для своего международного цифрового коммерческого подразделения.

Это решение подчёркивает стремление компании к адаптации и поиску новых путей развития в условиях меняющегося глобального рынка и политических ограничений.