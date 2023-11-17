Наука и технологии
09:45, 17 ноября 2023
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Как компания-владелец AliExpress пострадала от американских санкций

Китайский технологический гигант Alibaba Group, известный своими платформами электронной коммерции, такими как AliExpress, столкнулся с серьёзными трудностями из-за санкций США.

Ferra.ru

Ferra.ru

Компания отказалась от планов по выделению своего облачного бизнеса в отдельную структуру, объясняя это неопределённостью, вызванной американскими ограничениями на экспорт чипов, используемых в приложениях искусственного интеллекта.

Это решение было объявлено на фоне отчёта о доходах за II квартал, которые соответствовали ожиданиям аналитиков.

Однако, несмотря на стабильные показатели, акции Alibaba на американском рынке упали на 8,5% после объявления новости. Это свидетельствует о недовольстве инвесторов, которые рассчитывали на выделение облачного бизнеса и его последующее размещение на рынке.

Кроме того, Alibaba приостановила планы по первичному публичному размещению (IPO) своего бизнеса по продаже продуктов питания Freshippo, но заявила о намерении привлечь внешнее финансирование для своего международного цифрового коммерческого подразделения.

Это решение подчёркивает стремление компании к адаптации и поиску новых путей развития в условиях меняющегося глобального рынка и политических ограничений.

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