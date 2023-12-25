Как лазерная указка может навредить вашей кошке

Многим владельцам кошек нравится наблюдать, как их питомец гоняется за лазерным лучиком. На первый взгляд кажется, что в такой игре нет ничего плохого. Но эксперты по поведению животных предупреждают, что охота за лазерным пятном может негативно сказаться на здоровье кошки.

Проблема заключается в том, что лазерное пятно на самом деле поймать невозможно. И получается, что питомец постоянно гоняется за «пустотой». Это может в итоге вызвать у кошки разочарование, стресс, привести к травме психики.