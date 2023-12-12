Как сильно SSD-накопителя подорожают в 2024 году

По данным Phison, ожидается, что цены на NAND-флеш-память могут вырасти на 55%. Это подтверждается недавней информацией о бизнес-показателях компании, которые указывают на устойчивый рост спроса и цен в секторе хранения данных.

Phison отмечает, что общий объем поставок контроллеров PCIe SSD увеличился почти на 40%, достигнув рекордных показателей.

Это свидетельствует о возрастающем спросе на высокоскоростные SSD, особенно в сегменте высокопроизводительных устройств.

Кроме того, глобальный четвертый по величине поставщик NAND-флеш-памяти Western Digital уже объявил о повышении цен на свою продукцию. Компания предупредила клиентов о недельном пересмотре цен на жесткие диски, прогнозируя увеличение стоимости в первой половине следующего года.