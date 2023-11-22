Как в природе образуются кристаллы

В магазинах вы чаще всего можете встретить природные минеральные кристаллы. Например, пирит, который выглядит как настоящее золото. Иногда продают и висмут - природный элемент, который образует кристаллы при плавлении и охлаждении.

Кристаллы начинают расти, когда похожие молекулы приближаются друг к другу и «слипаются». В результате образуются крепкие химические связи. Минеральные кристаллы спонтанно начать формироваться не могут, поскольку для роста им нужны особые условия и место зарождения.