Как воздушный шар, но для космических туристов: представлен прототип Neptune
Компания из Флориды Space Perspective создала тестовую модель своего Neptune — герметичную капсулу, которая отправится с восемью пассажирами, жаждущими приключений, в шестичасовой полет на высоту 30 км, чтобы воочию увидеть кривизну Земли и просторы космоса.
Space Perspective
Капсула, оснащенная в будущем мягкими креслами, баром с закусками, Wi-Fi для прямых трансляций и 360-градусными панорамными окнами, недавно завершила испытание своей модели, уже оснащенной множеством приборов. Несмотря на отсутствие интерьера, это событие положило начало испытательным полетам без экипажа, а полеты с экипажем запланированы на следующий год. Места для этого необычного полета уже доступны для покупки по цене 125 000 долларов за каждое.
По словам основателя Space Perspective Тейбера МакКаллума, «вся компания очень мотивирована тем, что мы вместе достигли этого рубежа и увидели, как космический корабль „Нептун“ так эффектно оживает на наших глазах».