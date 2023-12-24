Как воздушный шар, но для космических туристов: представлен прототип Neptune

Капсула, оснащенная в будущем мягкими креслами, баром с закусками, Wi-Fi для прямых трансляций и 360-градусными панорамными окнами, недавно завершила испытание своей модели, уже оснащенной множеством приборов. Несмотря на отсутствие интерьера, это событие положило начало испытательным полетам без экипажа, а полеты с экипажем запланированы на следующий год. Места для этого необычного полета уже доступны для покупки по цене 125 000 долларов за каждое.