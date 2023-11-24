Наука и технологии
23:15, 24 ноября 2023
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Как всё быстро происходит: бывшего главу Binance уже заблокировали в соцсети Х

Бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао на социальной платформе Binance Square рассказал о том, что как только уволился из компании, сразу был заблокирован в соцсети Х.

Wikimedia Commons / Smorshedi

Wikimedia Commons / Smorshedi

Он посетовал на «тупость» алгоритмов сервиса, которые ошибочно приняли его за бота, когда он изменил описание и название в своём аккаунте. Чжао также иронически рассказал об ощущениях в условиях вынужденной «пенсии».

Бывший глава Binance рассказал, что с иронией относится ко всему происходящему и поделился старинной китайской пословицей: «Проблемы не путешествуют в одиночку».

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