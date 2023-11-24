Как всё быстро происходит: бывшего главу Binance уже заблокировали в соцсети Х

Он посетовал на «тупость» алгоритмов сервиса, которые ошибочно приняли его за бота, когда он изменил описание и название в своём аккаунте. Чжао также иронически рассказал об ощущениях в условиях вынужденной «пенсии».

Бывший глава Binance рассказал, что с иронией относится ко всему происходящему и поделился старинной китайской пословицей: «Проблемы не путешествуют в одиночку».