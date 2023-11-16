Наука и технологии
15:45, 16 ноября 2023
1 мин.

Какой вообще толк от Siri? GPT-4V научили управлять iPhone на одном уровне с человеком

Недавно было обнаружено, что GPT-4V, разработанный OpenAI, способен взаимодействовать со смартфонами, в частности с iPhone, выполняя различные задачи без предварительного обучения.

Ferra.ru

Ferra.ru

Это открытие поднимает вопросы о будущем голосовых помощников и их роли в повседневной жизни.

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Microsoft, показало, что GPT-4V может успешно выполнять задачи на iPhone с точностью до 75%.

Этот процент включает в себя выполнение сложных команд, таких как покупка товаров в пределах определенного бюджета на Amazon, и другие задачи, требующие последовательности действий.

Данный прорыв в области искусственного интеллекта ставит под сомнение актуальность и эффективность существующих голосовых помощников, таких как Siri от Apple. В то время как Siri часто критикуют за ограниченные возможности и неточности, GPT-4V демонстрирует значительно более высокую степень понимания и выполнения задач.

Совершенное учеными открытие раскрывает новые горизонты для развития технологий искусственного интеллекта и их применения в повседневной жизни.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1881076
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.