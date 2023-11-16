Наука и технологии
09:45, 16 ноября 2023
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Какую электронику запретят ввозить в Россию новые санкции Евросоюза

Европейский Союз готовится ввести новые санкции против России, которые ограничат экспорт определенных видов электроники и оборудования.

Ferra.ru

Ferra.ru

Согласно информации, полученной от Bloomberg, в список запрещенных к экспорту товаров войдут станки и их комплектующие, а также ряд других важных компонентов.

Среди товаров, попадающих под новые ограничения, значатся химикаты, литиевые батареи, термостаты, а также двигатели и серводвигатели, используемые в беспилотных летательных аппаратах.

Кроме того, Евросоюз планирует запретить покупку российских алмазов начиная с 1 января 2024 года.

Эти меры являются частью 12-го пакета санкций, направленных на ограничение возможностей России в области импорта технологий и оборудования.

Ранее сообщалось, что Россия активно импортирует из Европы оборудование, включая сварочные аппараты и станки с числовым программным управлением (ЧПУ), которые используются в производстве боеприпасов.

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