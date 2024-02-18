Наука и технологии
Опубликовано 18 февраля 2024, 00:00
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Камеры Wyze позволили пользователям заглядывать в чужие дома. Снова

Wyze, популярный бренд бюджетных камер безопасности для дома, снова оказался под пристальным вниманием после того, как из-за бага пользователи смогли заглянуть в чужие дома. Это уже второй подобный инцидент за последние пять месяцев, вызывающий опасения по поводу соблюдения компанией конфиденциальности и безопасности данных.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Пользователи сообщали, что видят миниатюры с чужих камер на вкладке «События» своего приложения Wyze. Предположительно, проблема возникла из-за сбоя в работе AWS, который перегрузил серверы Wyze и повредил пользовательские данные. К счастью, пострадали только миниатюры, а не прямые трансляции или записи.

Первоначально компания Wyze скрывала проблему, как и предыдущий инцидент, но затем признала ее после многочисленных сообщений пользователей.

Отсутствие прозрачности и медленная реакция компании Wyze вызывают опасения по поводу ее приверженности доверию пользователей, отмечают эксперты. Интересно, что в 2020 году компания Wyze в течение трех лет скрывала уязвимость в системе безопасности, что могло привести к взлому камер, не прошедших профилактику.

Этот инцидент может еще больше подорвать доверие пользователей к Wyze, особенно после предыдущих проблем.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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