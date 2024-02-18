Камеры Wyze позволили пользователям заглядывать в чужие дома. Снова

Пользователи сообщали, что видят миниатюры с чужих камер на вкладке «События» своего приложения Wyze. Предположительно, проблема возникла из-за сбоя в работе AWS, который перегрузил серверы Wyze и повредил пользовательские данные. К счастью, пострадали только миниатюры, а не прямые трансляции или записи.

Первоначально компания Wyze скрывала проблему, как и предыдущий инцидент, но затем признала ее после многочисленных сообщений пользователей.

Отсутствие прозрачности и медленная реакция компании Wyze вызывают опасения по поводу ее приверженности доверию пользователей, отмечают эксперты. Интересно, что в 2020 году компания Wyze в течение трех лет скрывала уязвимость в системе безопасности, что могло привести к взлому камер, не прошедших профилактику.

Этот инцидент может еще больше подорвать доверие пользователей к Wyze, особенно после предыдущих проблем.