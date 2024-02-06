Канадская компания Deep Trekker представила миниатюрный подводный робот Photon

Photon легко помещается в кейс Pelican вместе с аккумулятором, водонепроницаемым джойстиком и 150-метровым кабелем для связи с оператором на поверхности. Вес ROV составляет 11,6 кг, и он способен погружаться на глубину до 120 метров. Шесть магнитных тяговых двигателей обеспечивают свободное перемещение в любом направлении, а максимальная скорость составляет около 2,5 узла. Встроенная 4K-камера с LED-подсветкой передает видео в реальном времени на семидюймовый экран пульта.