Канадским полицейским усложнили доступ к IP-адресам граждан

Дело касалось того, относится ли IP-адрес — код, идентифицирующий устройство в Интернете, — к персональным данным, защищенным Канадской хартией прав и свобод. В решении большинства, написанном судьей Андромахой Каракатсанис, утверждается, что IP-адрес действительно является «важнейшим связующим звеном» между пользователем и его деятельностью в Интернете. Поскольку в конечном итоге он может раскрыть личность пользователя, он заслуживает «разумного ожидания конфиденциальности».

Судья Каракатсанис подчеркнула, что проблемы конфиденциальности выходят за рамки ограниченной информации, непосредственно связанной с IP-адресом. Она отметила, что эта информация может быть объединена с данными третьих сторон, чтобы составить полную картину действий пользователя в Интернете.

Некоторые выразили обеспокоенность, что требование ордеров на IP-адреса может помешать правоохранительным органам проводить расследования. Однако большинство членов суда заявили, что получение ордера не является необоснованным бременем и защищает частную жизнь канадцев без ущерба для общественной безопасности.