Кандидат в президенты США назвал биткоин решением для борьбы с цифровыми валютами
Американский политик и кандидат в президенты США Фрэнсис Кеннеди-младший выразил решительную поддержку биткоину как цифровому активу, который благодаря отсутствию госрегулирования даёт гражданам свободу в проведении транзакций.
Tom Williams / The he Library of Congress / Wikimedia Commons
Кеннеди противопоставил биткоин цифровой национальной валюте Федеральной резервной системы США (CBDC). По его мнению, CBDC ограничивает личную и финансовую свободу граждан и может стать возможностью для власти отслеживать буквально каждый цент и любые платежи. При необходимости никто не помешает властям сформировать социальный рейтинг и ограничивать людей в их же деньгах под тем или иным предлогом
В связи с этим Кеннеди назвал биткоин «элегантным решением» для борьбы с CBDC и альтернативой, свободу и независимость которой он как политик будет отстаивать.