Кандидат в президенты США назвал биткоин решением для борьбы с цифровыми валютами

Кеннеди противопоставил биткоин цифровой национальной валюте Федеральной резервной системы США (CBDC). По его мнению, CBDC ограничивает личную и финансовую свободу граждан и может стать возможностью для власти отслеживать буквально каждый цент и любые платежи. При необходимости никто не помешает властям сформировать социальный рейтинг и ограничивать людей в их же деньгах под тем или иным предлогом

В связи с этим Кеннеди назвал биткоин «элегантным решением» для борьбы с CBDC и альтернативой, свободу и независимость которой он как политик будет отстаивать.