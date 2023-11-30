Наука и технологии
00:00, 30 ноября 2023
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Кандидат в президенты США назвал биткоин решением для борьбы с цифровыми валютами

Американский политик и кандидат в президенты США Фрэнсис Кеннеди-младший выразил решительную поддержку биткоину как цифровому активу, который благодаря отсутствию госрегулирования даёт гражданам свободу в проведении транзакций.

Tom Williams / The he Library of Congress / Wikimedia Commons

Tom Williams / The he Library of Congress / Wikimedia Commons

Кеннеди противопоставил биткоин цифровой национальной валюте Федеральной резервной системы США (CBDC). По его мнению, CBDC ограничивает личную и финансовую свободу граждан и может стать возможностью для власти отслеживать буквально каждый цент и любые платежи. При необходимости никто не помешает властям сформировать социальный рейтинг и ограничивать людей в их же деньгах под тем или иным предлогом

В связи с этим Кеннеди назвал биткоин «элегантным решением» для борьбы с CBDC и альтернативой, свободу и независимость которой он как политик будет отстаивать.

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