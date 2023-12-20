Каспий – это всё-таки море или озеро
Каспий — это уникальный солёный водоём, который омывает сразу пять государств. Среди них — Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Иран. Но всё же это море или озеро?
Central Asia Program
Каспий является внутриконтинентальным водоёмом, который не имеет выхода к Мировому океану. Поэтому формально назвать его морем нельзя. Однако есть несколько причин, по которым это всё же море, а не озеро.
Прежде всего, это размеры Каспия. Это более 370 тыс. кв. км., что очень схоже с размерами моря.
Также вода в Каспии солёная, то есть не как у большинства других озёр. Кроме того, она составляет 1/3 от солёности морской воды. Связано это с тем, что водоём сам по себе замкнутый и обновляется в нём вода медленно.
Из-за уникальности Каспии в целом можно отнести как к морю, так и к озеру. И пять лет назад страны, которые имеют выход к Каспийскому морю, подписали одну конвенцию. В ней Каспий обозначается как «Каспийское море», однако по географическим характеристикам он определяется как «водоём, окружённый сухопутными территориями» или «озеро». В результате водами Каспия страны могут пользоваться в соответствии с морскими правилами, а дном — в соответствии с законами для озёр.