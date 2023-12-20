Каспий – это всё-таки море или озеро

Также вода в Каспии солёная, то есть не как у большинства других озёр. Кроме того, она составляет 1/3 от солёности морской воды. Связано это с тем, что водоём сам по себе замкнутый и обновляется в нём вода медленно.

Из-за уникальности Каспии в целом можно отнести как к морю, так и к озеру. И пять лет назад страны, которые имеют выход к Каспийскому морю, подписали одну конвенцию. В ней Каспий обозначается как «Каспийское море», однако по географическим характеристикам он определяется как «водоём, окружённый сухопутными территориями» или «озеро». В результате водами Каспия страны могут пользоваться в соответствии с морскими правилами, а дном — в соответствии с законами для озёр.