Казахстан узаконит спутниковый интернет Starlink лишь в 2024 году

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны, Багдат Мусин, объявил, что на данный момент использование интернета от компании Илона Маска в стране является незаконным.

Мусин подчеркнул, что для полноценного внедрения технологии Starlink требуется изменение законодательства, учитывающее особенности новой технологии связи.

Он также отметил, что в настоящее время ведется пилотный проект по подключению к спутниковому интернету 10 сельских школ, а в течение полугода планируется подключить около 2 тыс школ.

Министр уточнил, что существующие законодательные ограничения не уникальны для Казахстана, так как многие страны пересматривают свои законы в связи с появлением новых технологий связи.

Он также добавил, что компания Starlink использует межспутниковое соединение, что устраняет необходимость установки оборудования на территории страны.