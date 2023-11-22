Наука и технологии
04:30, 22 ноября 2023
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Казахстан узаконит спутниковый интернет Starlink лишь в 2024 году

В Казахстане планируется законодательное регулирование использования спутникового интернета Starlink, но это произойдет не раньше конца 2024 года.

Ferra.ru

Ferra.ru

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны, Багдат Мусин, объявил, что на данный момент использование интернета от компании Илона Маска в стране является незаконным.

Мусин подчеркнул, что для полноценного внедрения технологии Starlink требуется изменение законодательства, учитывающее особенности новой технологии связи.

Он также отметил, что в настоящее время ведется пилотный проект по подключению к спутниковому интернету 10 сельских школ, а в течение полугода планируется подключить около 2 тыс школ.

Министр уточнил, что существующие законодательные ограничения не уникальны для Казахстана, так как многие страны пересматривают свои законы в связи с появлением новых технологий связи.

Он также добавил, что компания Starlink использует межспутниковое соединение, что устраняет необходимость установки оборудования на территории страны.

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