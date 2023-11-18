Наука и технологии
06:00, 18 ноября 2023
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Китай запустит «ответ» Starlink Илона Маска в виде 300 мини-спутников

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности собирается запустить свою собственную группировку из 300 низкоорбитальных спутников, чтобы составить конкуренцию сети Starlink Илона Маска.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Эти миниатюрные спутники будут находиться на орбите от 300 до 450 км, что значительно ниже, чем 550 км у Starlink, и обещают расширить возможности связи.

Несмотря на опасность гравитационного притяжения Земли, эти мини-спутники экономически эффективны, менее подвержены столкновениям с космическим мусором и обеспечивают более качественную связь. Китай планирует развернуть 192 спутника к 2027 году, а к 2030 году довести их число до 300.

Соперничество усиливается по мере развития космической программы Китая, который недавно запустил космическую станцию с экипажем и опередил компании SpaceX и Blue Origin в запусках ракет на метановом топливе.

Несмотря на успехи Китая в космической сфере, Starlink Маска остается небесным гигантом, имеющим более 5 000 спутников и планирующим создать огромную группировку из 42 000 спутников.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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