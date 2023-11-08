Китай заявил о планах узаконить биткоин-ETF на фоне неопределённости в США

По мнению криптоаналитика Артура Хейса, соучредителя биржи BitMEX, на фоне экономического и геополитического противостояния США и Китая решение гонконгских властей может принести BTC существенную пользу. Конкуренция позволит вывести криптовалюту и ETF на новый уровень, в том числе в межгосударственных отношениях.

«Конкуренция — это замечательно. Если в США есть прокси-управляющий активами BlackRock, который запускает ETF, то и Китаю, вероятно, нужен собственный прокси-управляющий активами», — сообщил Хейс в соцсети Х.