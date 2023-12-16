Наука и технологии
16:30, 16 декабря 2023
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Китайская мегаракета запустила секретный спутник

Китай представил ранее свою самую большую ракету, Long March 5. Запущенная в пятницу, ракета несла таинственный Yaogan-41, предположительно высотный оптический спутник дистанционного зондирования для гражданских целей, таких как исследование земли. Однако Китай часто использует обозначение Yaogan для военных спутников.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Эксперты считают, что Yaogan-41 может разместиться на геосинхронной орбите, обеспечивая непрерывное наблюдение за обширными регионами, включая Китай, Тайвань и соседние страны. Возможности оптической визуализации могут обеспечить постоянное, хотя и менее детальное, наблюдение днем и ночью.

Очевидно, что Китай стремится развивать космические технологии, создавая все больше спутников и уделяя особое внимание стратегическому соперничеству. Увеличение размеров и грузоподъемности ракеты свидетельствует о намерении Китая доминировать в космосе, бросая вызов Соединенным Штатам.

Хотя Китай заявляет о своих гражданских целях, эксперты ожидают, что Yaogan-41 сыграет ключевую роль в расширении возможностей страны по сбору разведывательной информации.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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