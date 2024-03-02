Китайских хакеров обвинили в шпионаже за государствами по всей Юго-Восточной Азии

Якобы в файлах среди прочих записаны 80 целей, свидетельствующих о том, что китайские хакеры, связанные с государством, проникали в государственные организации и частные технологические компании Таиланда, Вьетнама, Малайзии, Индонезии, Мьянмы и Камбоджи. И якобы этот кибершпионаж был направлен на сбор информации о западных технологических компаниях, работающих в регионе.

«Китай — великая держава и имеет глубокие интересы в Юго-Восточной Азии. Они хотят знать, что происходит, и кибернетические инструменты помогают им поддерживать свои усилия по завоеванию официальных лиц. Кроме того, они заинтересованы в сохранении конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности», — высказал своё мнение Гатра Прияндита, эксперт по Юго-Восточной Азии из Международного центра киберполитики Австралийского института стратегической политики (ASPI).