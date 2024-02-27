Китайский интернет-суд признал ИИ нарушителем авторского права

Компания-заявитель, владелец авторских прав на персонажей Ultraman, заключила соглашение об эксклюзивной лицензии с компанией-ответчиком. Однако в процессе предоставления услуг по созданию изображений AI компания-ответчик производила существенно похожие изображения на персонажей Ultraman.

В ходе разбирательства было установлено, что изображения, созданные AI компании-ответчика, сильно похожи с оригинальными персонажами Ultraman. Суд присудил компенсацию в размере 1380 долларов за экономический ущерб, включая расходы на доказательства.

Это решение признано представительным и инновационным в судебной практике Китая.