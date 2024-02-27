Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2024, 06:00
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Китайский интернет-суд признал ИИ нарушителем авторского права

Гуанчжоуский интернет-суд подтвердил решение по делу о нарушении авторских прав генеративным искусственным интеллектом (AI). Компания, предоставляющая услуги AI, была признана виновной в нарушении прав на воспроизведение и адаптацию, касающихся произведений по мотивам персонажей Ultraman.
Ferra.ru

Ferra.ru

Компания-заявитель, владелец авторских прав на персонажей Ultraman, заключила соглашение об эксклюзивной лицензии с компанией-ответчиком. Однако в процессе предоставления услуг по созданию изображений AI компания-ответчик производила существенно похожие изображения на персонажей Ultraman.

В ходе разбирательства было установлено, что изображения, созданные AI компании-ответчика, сильно похожи с оригинальными персонажами Ultraman. Суд присудил компенсацию в размере 1380 долларов за экономический ущерб, включая расходы на доказательства.

Это решение признано представительным и инновационным в судебной практике Китая.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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