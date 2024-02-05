Китайский конкурент Nvidia в ИИ официально пришёл в Россию

Партнером выступила Softlogic, которая также будет выступать в качестве дистрибьютора. Компания планирует разрабатывать и производить отечественные ИИ-серверы на базе чипов Sophgo. Также компания подписала эксклюзивное соглашение на распространение китайских ускорителей разных классов — продуктов TPU и NPU.

Китайская компания намерена официально поставлять в Россию тензорные процессоры для нейронных сетей, а также собственные CPU на базе RISC-V. Сообщалось, что Sophgo и Softlogic подписали соглашение еще в 2023 году, но по условиям партнерства эта информация не разглашалась.

В связи с уходом западных корпораций с российского рынка заказчикам потребовались альтернативные решения, поэтому продукция Sophgo может быть интересна разработчикам ИИ-платформ, которые ранее приобретали оборудование NVIDIA.