Китайский стартап успешно протестировал многоразовую ракету Hyperbola-2

Это второй успешный тест ракеты в 2023 году, что является значительным достижением в области космических технологий.

Ракета Hyperbola-2, высотой 28 метров, продемонстрировала свою способность вертикально взлетать и приземляться, достигнув высоты 343 метра перед плавным возвращением на стартовую площадку.

Это испытание, длившееся около минуты, подчеркивает потенциал ракеты для будущих космических миссий.

i-Space также заявила о планах запуска более крупной многоразовой ракеты Hyperbola-3 в 2025 году. Она, весом 13,4 тонны и высотой 69 метров, способна доставлять грузы весом до 8.5 тонн на околоземную орбиту.

Компания намерена проводить до 25 запусков Hyperbola-3 к 2030 году, что свидетельствует о ее амбициях в космической отрасли.