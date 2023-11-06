Китайцы создали ИИ-процессор, который в 3000 раз быстрее, чем у NVIDIA

Китайские ученые из университета Цинхуа разработали аналоговый фотоэлектронный процессор ACCEL, который в 3000 раз превосходит скорость обработки данных GPU A100 от NVIDIA, при этом потребляя в 4 млн раз меньше энергии.

Этот прорыв достигнут благодаря сочетанию дифракционных оптических и электронных аналоговых вычислений, что позволяет чипу обрабатывать данные с использованием света, значительно ускоряя процесс и сокращая энергопотребление.

Система способна выполнять до 74,8 квадриллиона операций в секунду, обладая при этом выдающейся энергоэффективностью.

Подобные характеристики открывают новые горизонты для применения ИИ в различных сферах, включая портативные устройства, автомобили с автопилотом и промышленные системы.

Кроме того, высокая точность распознавания изображений, достигаемая благодаря этому чипу, может значительно улучшить технологии машинного зрения.