Климатологи о скором замерзании Европы: мы подошли к переломному моменту

Используя передовое моделирование и анализ данных, ученые выявили потенциальный индикатор раннего предупреждения о разрушении Атлантической меридиональной перевертывающей циркуляции (AMOC). Исследование предсказывает удивительно быстрый коллапс AMOC после достижения переломного момента, который произойдет в течение столетия — гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

Коллапс AMOC вызовет каскад катастрофических событий, включая:

Повышение уровня моря до одного метра в некоторых регионах

Изменение погодных условий , вызывающее экстремальные засухи и наводнения

Резкие изменения температуры , в том числе значительное похолодание в Европе.

С 1950 года АМОК уже ослаб на 15% и является самым слабым за последние 1000 лет. Основная причина: ускоренное таяние гренландских ледников и арктических ледяных щитов, в результате чего поступает пресная вода, нарушающая естественное течение AMOC.