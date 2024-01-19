Коллаборация телескопов EHT сделала более четкое изображение черной дыры

Первоначально напоминавшее нечеткий «пончик», обновленное изображение ярко демонстрирует эффект Доплера-Эйнштейна, показывая, что черная дыра ярче с одной стороны. Дополнительный телескоп в Гренландии, а также усовершенствованные методы анализа данных значительно повысили точность изображения..

Это изображение не только углубило понимание черных дыр, но и подтвердило научную обоснованность метода визуализации. Доктор Кейичи Асада называет его «огромной вехой», намекая на будущее — потенциальное «видео», которое запечатлит хаотическое движение черной дыры.