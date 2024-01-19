Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2024, 18:00
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Коллаборация телескопов EHT сделала более четкое изображение черной дыры

Коллаборация телескопов Event Horizon Telescope (EHT) представила удивительно подробное изображение черной дыры M87. Основываясь на первом в истории снимке черной дыры, выпущенном в 2019 году, команда использовала дополнительный телескоп и данные 2018 года, чтобы создать более четкое и яркое изображение.
Ferra.ru

Ferra.ru

Первоначально напоминавшее нечеткий «пончик», обновленное изображение ярко демонстрирует эффект Доплера-Эйнштейна, показывая, что черная дыра ярче с одной стороны. Дополнительный телескоп в Гренландии, а также усовершенствованные методы анализа данных значительно повысили точность изображения..

Это изображение не только углубило понимание черных дыр, но и подтвердило научную обоснованность метода визуализации. Доктор Кейичи Асада называет его «огромной вехой», намекая на будущее — потенциальное «видео», которое запечатлит хаотическое движение черной дыры.

EHT Collaboration

EHT Collaboration

Автор:Булат Кармак
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