Компанию Маска с мозговыми чипами оштрафовали из-за «опасных материалов»

DOT установило, что компания Neuralink не смогла должным образом зарегистрироваться в качестве перевозчика опасных материалов и неправильно упаковывала некоторые опасные отходы, включая химический ксилол. Однако агентство не нашло доказательств того, что компания перевозила материалы, содержащие инфекционные вещества.

Компания Neuralink подвергалась критике за то, как она проводит испытания на животных. PCRM опубликовала документы, которые якобы свидетельствуют о том, что компания незаконно перевозила опасные материалы, в том числе мозговые имплантаты, потенциально зараженные опасными патогенами приматов.

Маск утверждает, что имплантаты когда-нибудь смогут делать все — от помощи парализованным людям ходить до возможности пользователям видеть «альтернативную реальность».