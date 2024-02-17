Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2024, 20:15
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Конференция Google I/O Connect в 2024 году отправится в Берлин

Google привезет серию мероприятий для разработчиков I/O Connect в Берлин 27 июня 2024 года. Приготовьтесь к дню «глубокого погружения, практического обучения и новейших технологических достижений» — все это специально для программистов из Европы, Ближнего Востока и Африки.
Google

Google

Google уже не в первый раз проводит мероприятия I/O Connect по всему миру. После успешного проведения в Амстердаме, Майами и Бенгалуру технологический гигант предлагает еще одну возможность для немецких разработчиков испытать «магию» I/O ближе к дому.

Что ожидать на I/O Connect Berlin:

  • Новейшие продукты и решения для разработчиков во время живых сессий, демонстраций и интерактивных семинаров.

  • Codelab и другие интерактивные мероприятия дадут возможность применить полученные знания и получить обратную связь от экспертов Google.

  • Общение с коллегами-разработчиками со всего региона и ценные связи.

Следите за информацией о регистрации в ближайшие недели, так как это мероприятие проводится только по приглашениям. Хотя основное мероприятие состоится 27 июня, 26 и 28 июня могут быть проведены дополнительные программы.

Автор:Армен Зангиев
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