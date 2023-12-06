Кошки этих пород – самые умные
Умные кошки отличаются любопытством и высоким уровнем активности. Также их легко чему-нибудь научить, они быстро приспосабливаются к изменениям окружающей среды, хорошо взаимодействуют с другими животными.
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Абисси́нская кошка. Эти кошки могут чувствовать настроение хозяев интуитивно. Они также легко обучаются различным трюкам, любят активные игры.
Балинезийская кошка. Эти кошки всегда внимательно наблюдают за действиями своих владельцев. А ещё представители этой породы очень общительны. Покупайте им интеллектуальные головоломки, игрушки, высокие когтеточки. Также вы можете их научить приносить различные предметы.
Бурманская короткошёрстная кошка. Она может гулять на поводке, приносить небольшие игрушки, следовать командам «сидеть», «крутиться», «идти» и пр.
Корниш рекс. Эти кошки любят изучать всё, что находится вокруг них, а также прыгать, играть. Порода без проблем адаптируется к другим питомцам или к новым для них ситуациям.
Гавана Браун. Данная порода появилась в результате скрещивания сиамских кошек и кошек других пород. Особенно нравятся этим кошкам интерактивные игрушки, которые развивают умственные и физические навыки. Уровень активности у них средний.
Корат. В Таиланде эта порода считается символом удачи. Предпочитают такие кошки в основном интерактивные игры. Также они отличаются хорошей обучаемостью, способны научиться определённым трюкам.
Саванна. Редкая и экзотическая порода. Таким кошкам обязательно нужно пространство, где бы они могли прыгать, бегать, играть. Любят они ещё и исследовать высокие места в доме.
Сиамская кошка. Отличается эта порода общительностью, любопытством, высоким интеллектом. Если таким кошкам скучно, они могут начать открывать шкафы, включать краны в ванной и т.п.
Сингапурская кошка. Такие кошки любят карабкаться по различным поверхностям. А ещё они могут играть на фортепиано.