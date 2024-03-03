Космические силы США призвали конкурентов SpaceX «разогнаться»

Фрэнк Калвелли, помощник секретаря, отвечающий за закупки для Космических сил, на недавней конференции выразил обеспокоенность по поводу частоты запусков ULA. Он высоко оценил успешный запуск ULA новой ракеты Vulcan, но подчеркнул необходимость значительного увеличения частоты запусков.

В настоящее время ULA осуществляет в среднем шесть запусков в год, но к 2025 году они намерены достичь частоты один запуск в месяц, а в перспективе — два запуска в месяц. Калвелли признал, что это будет серьезным сдвигом для ULA.

Космические силы полагаются как на ULA, так и на Blue Origin в своей программе космических запусков по национальной безопасности (NSSL).

SpaceX, главный конкурент ULA, не был упомянут Калвелли. SpaceX стала доминирующей силой в индустрии запусков, проведя около 100 запусков в 2023 году и планируя превзойти это число в 2024 году.